Il grande cuore dei Vigili del fuoco di Cosenza: doni ai bimbi di pediatra dell’Annunziata

COSENZA – Le restrizioni imposte per il contenimento della pandemia non hanno interrotto uno degli appuntamenti di solidarietà a cui i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza sono più affezionati. Anche quest’anno, infatti, i bambini ricoverati nel pronto soccorso pediatrico dell’Annunziata di Cosenza, hanno ricevuto i doni che i Vigili del Fuoco di Cosenza hanno acquistato per rendere meno sofferente il periodo di degenza all’interno del nosocomio. Una delegazione del personale in servizio nella caserma di Viale della Repubblica, accompagnata dal comandante provinciale Giuseppe Bennardo, questa mattina, ha consegnato al primario del reparto i pacchi confezionati e che i sanitari hanno consegnato ai piccoli affidati alle loro cure. Vista la grave situazione epidemiologica i Vigili del Fuoco non hanno fatto accesso all’ingresso dell’ospedale ma nonostante questo il gesto è stato molto apprezzato sia dai bambini che dai medici e infermieri in servizio nel reparto dell’ospedale civile.



«I bambini spesso vedono nei Vigili del fuoco delle figure eroiche – ha commentato il comandante Giuseppe Bennardo -. Siamo consci di essere spesso fonte di ispirazione, ma allo stesso tempo, noi vediamo in loro la speranza di avere un futuro migliore. In questo connubio di ammirazione reciproca e di periodo dove ci si augura sempre tempi migliori, abbiamo deciso di fare anche quest’anno un pensiero a chi vive un periodo di difficoltà. Nonostante le restrizioni il nostro pensiero tangibile è arrivato. Il covid ha reso meno festoso e coinvolgente la consegna dei doni è mancata l’emozione del contatto umano, ma è stato importante per non aver perso questa tradizione di solidarietà».