Cosenza, l’associazione Stefania Coppa dona dispositivi medici all’Annunziata

Nuovi dispositivi medici per l’emergenza sanitaria da Covid 19 donati all’ospedale di Cosenza in memoria di Stefania Coppa giovane avvocata scomparsa circa un anno fa

COSENZA – Continua l’impegno dell’associazione che porta il nome di Stefania Coppa per l’ospedale di Cosenza e precisamente per i reparti Terapia Intensiva, Malattie Infettive, Pronto Soccorso e Pneumologia. Donati dispositivi CIPAP monouso, novanta tute monouso, oltre ad un monitor multiparametrico per la rilevazione dei parametri vitali al reparto di Malattie Infettive. Infine quattro dispositivi per la sanificazione degli ambienti e delle tute contaminate.

La donazione è stata effettuata in memoria di Stefania Coppa, giovane avvocata scomparsa quasi un anno addietro. Una persona buona, mite, generosa e purtroppo sfortunata, legata alla vita e alla sue figlie. Stefania, se fosse stata ancora tra noi, certamente avrebbe voluto stare vicino concretamente alle tante persone bisognose di aiuto in questo momento così difficile, così come ha fatto nel corso della sua breve vita e, questa donazione, rappresenta un segno di continuità indelebile del suo animo gentile.