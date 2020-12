Cosenza, Faisa-Confail: “ancora nessun intervento su corso Vittorio Emanuele”

Il sindacato si rivolge all’assessore alla viabilità del Comune di Cosenza, al Prefetto e al sindaco: “a distanza di un anno nessun intervento di messa in sicurezza per il transito”

COSENZA – Dopo aver sollevato il disagio la scorsa estate stavolta ad intervenire è l’organizzazione sindacale Faisa Confail che intende “evidenziare come ancora a distanza di un anno, la strada che collega la zona di Portapiana risulti chiusa, senza aver provveduto a interventi di messa in sicurezza per il transito. La strada risulta ancora interdetta al traffico, considerando tutti i relativi disagi per le famiglie residenti nella zona”.

“L’Amaco è stata costretta a ridurre il percorso fino al complesso delle Cappuccinelle inserendo le navette, rilevando attualmente problemi di viabilità visto che sembra che si è creato un dissesto del manto stradale, attualmente messo in rilievo da una tabella stradale. Ma senza un pronto intervento, a generare il caos sarà una volta definita la riapertura delle scuole. Questa bretella è generalmente utilizzata per raggiungere il liceo classico Bernardino Telesio. Alla luce di quando espresso – sottolinea il sindacato – chiediamo un urgente intervento da parte delle autorità citate, al fine di riportare la regolare viabilità della zona restituendo la sicurezza a tutta la popolazione, almeno transitando su una sola corsia”.