Cosenza: il Natale solidale del CSV,12 iniziative di solidarietà

COSENZA – Un kit anti freddo per i clochard, un pranzo di Natale a domicilio per gli anziani soli, carrelli sospesi nei supermercati e regali per i bambini appartenenti a nuclei familiari svantaggiati. Sono queste alcune delle iniziative messe in campo dal volontariato cosentino in occasione delle festività natalizie. Tutte le iniziative saranno presentate domani, martedì 22 dicembre, alle ore 10.30, durante un talk live che si terrà online e vedrà la partecipazione dei volontari delle associazioni.

Le iniziative di solidarietà coinvolgono ben dodici associazioni di Cosenza, Paola, Cittadella del Capo, Scalea, Belvedere, Rossano e Castrovillari. A Cosenza, in particolare, sta riscuotendo molto successo la scatola scalda cuore della Terra di Piero. Chi vuole può prendere una scatola e mettere dentro una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto gentile (per un adulto o per un bambino) e consegnarla alla Terra di Piero fino al 24 dicembre. Casa Nostra, invece, ha pensato di distribuire ai senza tetto una serie di prodotti utili a contrastare il freddo come cappello, guanti e sciarpa, ma anche mascherine e gel igienizzante. Sempre in città l’associazione Agape ha donato ai ragazzi di una casa famiglia quattro tablet e materiale didattico acquistato con i fondi della vendita di un libro sulla vita ai tempi del Covid scritto dai ragazzi del Polo tecnico scientifico Brutium. Arcalabria preparerà il pranzo di Natale per i nonni soli e lo consegnerà a domicilio tra Cosenza, Rende e zone limitrofe. Calabriameda OdV, in collaborazione con Idealmente Lab, ha attivato un carrello sospeso solidale in diversi supermercati di Cosenza e provincia. Sul versante tirrenico Skalea Solidale raccoglie beni di prima necessità per 13 famiglie straniere e Amicinfermieri di Belvedere organizza visite gratuite a domicilio per gli anziani. A Paola la Croce Rossa consegnerà regali ai bimbi di famiglie fragili, così come Il Reparto dei Sorrisi. L’associazione San Francesco di Paola di Cittadella organizza, invece, “Il concertino di Natale dei Piccoli”, 17 bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni hanno realizzato un video con le canzoni del Natale che sarà messo in rete il 24 dicembre. Infine Ad Maiora Calabria ha realizzato pupazzi per sostenere laboratori rivolti a ragazzi con autismo. Il ricavato verrà destinato all’associazione Calcia l’autismo di Cetraro. Anche l’AFD (Associazione Famiglie Disabili) di Castrovillari ha organizzato un mercatino virtuale.

“Il CSV Cosenza, ogni anno, soleva mettere insieme in un unico cartellone denominato Tutto un altro Natale gli spettacoli natalizi delle associazioni – ha dichiarato Gianni Romeo, presidente del CSV Cosenza – quest’anno vivremo davvero tutto un altro Natale. Oggi l’epidemia pandemica del Covid19 ci ha obbligato a dire addio agli eventi dal vivo, ma vogliamo comunque raccontare il volontariato che opera nelle nostre comunità con passione”. Appuntamento, dunque, domani, a partire dalle 10.30, sui canali social del CSV Cosenza per ascoltare belle storie in grado di restituirci la bellezza del Natale. Ci si può collegare tramite la pagina Facebook del Centro servizi, il canale YouTube e il sito www.csvcosenza.it.