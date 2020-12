Cosenza: appalto per la pulizia dell’ospedale, arrestate quattro persone

I carabinieri di Cosenza e la Guardia di finanza hanno eseguito questa mattina 4 misure cautelari agli arresti domiciliari nei confronti di funzionari e dirigenti della società aggiudicataria dell’appalto

COSENZA – Al centro delle indagini la società aggiudicataria dell’appalto per le pulizie e i servizi integrativi dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Quattro persone sono finite ai domiciliari nell’ambito dell’operazione ribattezzata “Silence“, ed è stato eseguito un sequestro preventivo nei confronti di un ulteriore indagato, per un importo che supera i tre milioni di euro. L’accusa è di truffa aggravata ai danni dello Stato e frode in pubbliche forniture.

