Sanremo 2021, anche il cosentino Aiello è fra i big in gara al Festival

COSENZA – Anche il cantautore cosentino Antonio Aiello parteciperà fra i big in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Ora“. L’annuncio è arrivato qualche sera fa dal conduttore Amadeus presentando i 26 artisti in gara nel corso della finale di Sanremo Giovani su Rai 1.

Nato a Cosenza, classe 1985, Aiello – vero nome Antonio Aiello – è uno degli artisti emergenti sulla scena canora già da alcuni anni.

I successi di Aiello

Il suo cammino parte proprio da Sanremo, dove nel 2010 partecipa alle selezioni “Nuovi proposte” per il Festival dell’anno successivo, quello del 2011, condotto da Gianni Morandi, con Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis e Luca e Paolo, ma non riesce a qualificarsi tra i finalisti.

Il successo di Aiello arriva con la pubblicazione di Ex Voto nel settembre 2019, dopo che già erano usciti Arsenico del 2019 (disco di platino) e La mia ultima storia, certificato disco d’oro. Ultimo, il tormento dell’estate 2020 Vienimi (A ballare), disco d’oro FIMI per le oltre 35.000 copie vendute. In autunno è uscito il suo ultimo singolo Che canzone siamo.