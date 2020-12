Solidarietà, Arcalabria porta un pasto a Natale agli anziani soli del territorio

Fino al 22 dicembre sarà possibile contattare l’associazione Arcalabria che preparerà per gli anziani bisognosi e soli di Cosenza, Rende e nei centri limitrofi, il pranzo di Natale e glielo porterà a casa

COSENZA – Anche quest’anno Arcalabria è vicina agli ultimi e visto il periodo di estrema emergenza tantissimi anziani sono costretti a casa, da soli e senza l’affetto delle persone care. Per questo Arcalabria ha deciso di stare vicino a tutti quegli anziani che il giorno di Natale resteranno soli e preparerà per questi nonnini il pranzo di Natale e glielo porterà a casa.

Chi è interessato può segnalare gli anziani che vivono da soli, sul territorio di Cosenza, Rende e nei centri limitrofi dell’hinterland. Per prenotarsi basta mandare un messaggio in privato su Messenger di Arcalabria, scrivere una mail a [email protected] oppure tramite messaggio Whatsapp ai numeri: 339/8507440 e 329/1174174. Le prenotazioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 22 dicembre 2020.