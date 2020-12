“Avevo fame”, al via il nuovo progetto targato Stella Cometa

Si tratta di un progetto di supporto alle famiglie disagiate che, con il Covid, si sono trovate in un momento ancora più critico

COSENZA – “Iniziato a ottobre 2020, dopo la fase di partenza è ora entrato in quella operativa. Si chiama “Avevo fame” ed è un progetto di supporto alle famiglie che, con il Covid, si sono trovate in un momento ancora più critico. Il progetto ha la durata di 12 mesi totali ed è stato possibile avviarlo grazie ad un contributo che la Fondazione Banco di Napoli ha assegnato alla nostra associazione – spiega in una nota Stella Cometa – a seguito della vincita di un apposito bando presentato durante il primo lockdown.

Nello specifico, il progetto “Avevo fame” si inserisce in quello più ampio che l’associazione, grazie alla collaborazione con il banco alimentare, porta avanti da sempre a favore di circa 300 famiglie. A queste se ne sono aggiunte altre 192 a causa del Covid e tra loro, 10 sono state prese in carico e alle quali viene fornito un supporto sociologico e di orientamento mediante un’assistente sociale, ogni mese: due buoni spesa del valore di 30 euro, una busta alimentare e un piccolo contributo per le utenze, al fine di dare una base continuativa e durevole.

Stella Cometa Odv, da anni, si adopera con attività volte a favorire la dignità dell’individuo in Africa e a Cosenza. I servizi sono molteplici: di supporto alimentare, farmaceutico, medico, di ascolto presso la sua sede. In emergenza Covid ha realizzato servizi “on the road” individuando i nuovi bisogni. Ora, attraverso l’iniziativa “Avevo fame” intende mettere a sistema, un’assistenza che, dopo aver intercettato il bisogno, metta in campo l’intervento di aiuto. Avevo fame si pone questo obiettivo e richiede differenti competenze, ma soprattutto la partecipazione e/o il sostegno di tutti coloro che vogliano coadiuvare con noi, in modo consapevole e solidale.”