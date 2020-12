Cosenza, la sede della Terra di Piero invasa dalle “scatole scalda cuore”

Un bellissimo progetto che sta dimostrando la grande solidarietà e generosità dei cittadini di Cosenza e provincia, nonostante il periodo particolarmente difficile



COSENZA – “Creiamo anche noi la nostra Scatola scalda cuore. Natale è solidarietà, è amore. È condivisione. Ed è per questo che è nato il progetto “Scatole scaldacuore”, per donare a chi ha bisogno, per dare un po’ di gioia ai più bisognosi in questo periodo strano e difficile ma pur sempre natalizio!” Un bellissimo progetto, sostenuto nella città bruzia dalla Terra di Piero, che sta dimostrando la grande solidarietà e generosità dei cittadini di Cosenza e provincia, nonostante il periodo particolarmente difficile.

Che cosa bisogna fare:

Prendi una scatola delle scarpe e metti dentro:

1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.),

1 cosa golosa, (cioccolato, caramelle, un barattolo di Nutella ecc.)

1 passatempo (libro, rivista, un mazzo di carte, sudoku, colori ecc.),

1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo, cosmetici ecc.)

1 biglietto gentile (perché le parole valgono anche più degli oggetti!)

E sulla Scatola Bimbo:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

La Cosa Golosa: Caramelle sarebbero apprezzatissime

Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambine ecc.

Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Poi passiamo alla parte “pratica”:

Incarta la scatola, decorala e scrivi in un angolo a chi è destinato il dono: donna, uomo, unisex o bambino/a (aggiungere fascia età). Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola e ve lo assicuro, è un’attività bellissima da far fare ai bambini per renderli partecipi dell’azione e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati.

Dove bisogna consegnarla

Potete lasciare il pacco alla TERRA DI PIERO a Cosenza in via Consalvo Aragona 73 ( sotto l’autostazione) dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13.30 o dalle 16.30 alle 20:30; si può lasciare la scatola fino al 24 dicembre, tel 338 2073382