Cosenza: sul video del docente in Dad presentato esposto in Procura

La dirigente scolastica dell’Istituto Fermi di Cosenza ha presentato un esposto-denuncia in Procura dopo la vicenda del video apparentemente “hot” di un docente durante l’ora di didattica a distanza

COSENZA – Dopo il clamore suscitato dalle immagini circolate sulle chat di studenti e genitori, e su alcuni social, del docente cosentino ripreso in atteggiamenti apparentemente poco consoni, la dirigente scolastica del liceo “Fermi” ha presentato un esposto in Procura.

La richiesta della preside, secondo quanto si apprende, è di verificare la sussistenza di eventuali reati, da parte di chiunque, che abbiano potuto ledere l’immagine dell’Istituto. Nelle immagini non c’è alcun atto sessuale esplicito ma solo atteggiamenti che potrebbero ricondurre ad una condotta “fuorviante” per i ragazzi in quel momento collegati, che sarebbero tutti minorenni.