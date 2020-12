E’ stata ribattezzata Metalba l’operazione che questa mattina ha portato all’arresto di 18 persone per un vato traffico di eroina, cocaina e marijuana

MATERA – I carabinieri di Pisticci hanno sgominato un’associazione associazione finalizzata al narcotraffico, che agiva armata e con metodo mafioso che controllava diverse “piazze di spaccio” su diversi comuni della provincia di Matera e di Potenza. Un’attività di narcotraffico tra l’Albania e la provincia di Matera, che ha coinvolto anche le province di Potenza, Cosenza, Lecce, Udine, Parma e Trapani. La droga infatti, arrivava dall’Albania per essere poi spacciata lungo il litorale jonico-lucano, in particolare a Tursi e a Policoro. Sono 18 le persone arrestate per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare eroina, cocaina e marijuana. In particolare sono in corso di esecuzione sette ordinanze di custodia cautelare in carcere e undici ai domiciliari.