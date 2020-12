La vincita è stata registrata con una schedina giocata presso un Sali e Tabacchi di via Popilia

COSENZA – La dea bendata bacia ancora la Calabria. Per la terza volta nello stesso mese è stato centrato un 5 da 19.699,53 euro, giocando una schedina nel Sali e Tabacchi di Gervasi Mario in via Popilia. La Regione festeggia quindi per la terza volta la vincita al Superenalotto. La corsa al sei ricomincia con il concorso di domani, quando il Jackpot varrà 76,8 milioni di euro.