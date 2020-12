In attesa del dissequestro, sarà chiesto all’autorità competente di poter far accedere all’interno della piazza, dove regna da mesi la sporcizia, una ditta per una pulizia straordinaria

.

COSENZA – Da quanto la Guardia di Finanza ha apposto i sigilli, sequestrando l’intera area di Piazza Bilotti e del parcheggio sottostante, sono passati 7 mesi e mezzo. Più di 210 giorni nei quali il Sindaco Occhiuto ha chiesto alla Procura di Catanzaro il dissequestro della piazza che resta off limits. Da mesi si chiede alle autorità di poter restituire l’utilizzo di un’opera importante della città e sulla quale avevano investito anche diverse attività commerciali, sempre più in sofferenza non solo per il Covid. L’ultima richiesta del Sindaco è di pochi giorni fa. Occhiuto ha chiesto almeno un dissequestro parziale in relazione alla superficie calpestabile, al parcheggio multipiano e allo spazio interrato destinato alla ristorazione dopo aver ricevuto le prime conclusioni delle attività di verifica commissionate dal Comune di Cosenza, e svolte sulle strutture del parcheggio multipiano di piazza Bilotti per quanto riguarda la consistenza e lo stato delle sole opere in calcestruzzo armato.

Sarà chiesta l’autorizzazione per una pulizia straordinaria

Ma in attesa di capire se la richiesta verrà o meno accettata, l‘intera area della piazza vive da mesi nel degrado e nella sporcizia, con erbacce ovunque alcune addirittura spuntate dal cemento. Serve una pulizia generale e per questo nel primo pomeriggio di oggi l’intera commissione consiliare urbanistica del Comune ha effettuato un sopralluogo. Presenti il Presidente della commissione Massimo Lo Gullo e i componenti: i consiglieri comunali Rende, Salerno, D’Ippolito, Covelli, Granata, Spadafora e Ruffolo. Il prossimo passo sarà quello di inviare una relazione e una comunicazione alla dottoressa Alessia Loise, comandante dei vigili urbani di Cosenza e curatrice dell’opera, affinché possa contattate l’autorità che ha posto sotto sequestro la piazza di Cosenza, in modo da avere un’autorizzazione per poter far entrare personale delle cooperative per pulire tutte le erbacce, il verde abbandonato, intervenire sulle piante che necessitano di una potatura e rimuovere la sporcizia che da mesi ha invaso la piazza.

Lo Gullo “è piena di erbacce. Necessaria una manutenzione”

“Abbiamo fatto un sopralluogo per vedere lo stato dei luoghi e della pulizia di Piazza Bilotti” ha affermato il presidente della commissione Massimo Lo Gullo. Da quando la piazza è stato sequestrata “è sotto gli occhi di tutti che regna degrado, sporcizia e incuria. Per questo ci siamo recati sul posto per capire come poter intervenire per poter effettuare una pulizia della piazza che come si può vedere è piena di erbacce e necessita di una manutenzione nonostante sia interdetta. Questa è un piazza importante per la città di Cosenza e tutta la Calabria. Ci sono esercizi commerciali che hanno investito e che risentono di questa chiusura al di là dell’emergenza covid”.