Atto vandalico ai danni di un tabacchi a piazza Loreto: “è il sesto in pochi mesi”

E’ l’ennesimo atto vandalico che il titolare della tabaccheria di piazza Loreto ad opera di persone che non sono state ancora identificate

COSENZA – Vittima di atti vandalici da mesi tutti denunciati alle forze dell’ordine. Danni su danni subiti dal titolare di un tabacchino di piazza Loreto. L’ultimo episodio risale alla notte scorsa. Una persona non identificata, intorno alle 23, ha imbrattato con una bomboletta spray di colore nero, il distributore automatico di sigarette posto all’esterno dell’esercizio. “Non abbiamo nessun sospetto e ho presentato regolare denuncia per tutti e 6 gli episodi – racconta il titolare. – Questo è il quinto atto vandalico che subisco da novembre ad oggi”. In altre occasioni infatti, i malviventi hanno addirittura utilizzato la colla per danneggiare l’ingresso del denaro al distributore e in altre occasioni anche nel lucchetto della serranda e al cilindretto. “Non capisco perchè facciano questo, perchè tali soggetti non hanno apparentemente l’intenzione di rubare ma solo di fare danni”.