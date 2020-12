Una ventina di contagi all’Annunziata. Nessuna chiusura dei reparti, cluster sotto controllo

Sono una ventina, tra operatori e pazienti, le persone risultate positive al coronavirus. La direzione sanitaria precisa che il cluster è sotto controllo e non sono state interrotte le prestazioni con i tutti i reparti interessati regolarmente funzionanti.

.

COSENZA – A seguito di alcuni casi di positività al coronavirus riscontrati all’Annunziata di Cosenza, l’azienda ospedaliera ha deciso di effettuare una sanificazione straordinaria e isolare immediatamente le persone contagiate mentre, l’attività medica all’interno dei reparti, non è mai stata interrotta e continuerà senza nessuna chiusura, in particolare nei reparti interessati di Medicina, Gastroenterologia e Medicina d’Urgenza. La direzione sanitaria dell’Azienda Ospedaliera ha comunicato che dopo le operazioni di sanificazione, rese necessarie dalla presenza di un paziente risultato negativo ad un primo tampone e positivizzatosi in seguito, ha ripreso a funzionare anche il reparto di Nefrologia.

Il cluster, che è comunque sotto controllo, ha fatto registrare una ventina, tra operatori e pazienti risultati positivi al coronavirus, alcuni dei quali, peraltro, riconducibili a fonti di contagio esterne all’ospedale. La situazione nei reparti coinvolti è di tranquilla regolarità, mentre resta alta l’attenzione nei confronti di un virus, anche per la capacità subdola di manifestarsi nei soggetti e la velocità di propagazione.