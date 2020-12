Anche a Cosenza arriva la “spesa sospesa” nei mercati di Campagna Amica

Un modo per aiutare le persone più bisognose donando generi alimentari. L’iniziativa partirà questo weekend anche a Reggio Calabria e Catanzaro

COSENZA – La “spesa sospesa” è un modo per aiutare a combattere la crescente emergenza alimentare donando generi alimentari alle persone più bisognose e partirà questo weekend con la collaborazione degli degli agricoltori di Campagna Amica – Coldiretti in tutta la Regione.

L‘iniziativa la “Spesa sospesa del contadino”, al via da domani sabato 12 dicembre nei mercati coperti , sarà presente nei mercati di Campagna Amica di Cosenza (Piazza Matteotti), Catanzaro Lido (Via Nazionale) e Reggio Calabria (Via Sbarre Centrali) dove saranno presenti i volontari della Caritas .

Lo comunica la Coldiretti Calabria che sottolinea come tutti i cittadini possono fare “la spesa nei mercati di Campagna Amica e possono decidere di donare cibo. In questo caso si tratta prevalentemente di frutta, verdura, formaggi, salumi, olio o altri generi alimentari Made Calabria di qualità e a km zero. Si tratta di una azione di grande responsabilità dei nostri agricoltori – sottolinea Coldiretti – che si mettono a disposizione in una situazione difficile, dove c’è stata anche la perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale con un aumento vertiginoso del numero di persone che sono costrette a chiedere aiuto per il cibo o andare nelle mense caritatevoli. Ad essere in difficoltà secondo i dati è il 14% della popolazione calabrese e tra le categorie più deboli – conclude la Coldiretti – ci sono i senza fissa dimora, anziani sopra i 70 anni, e anche bambini”.