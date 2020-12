Cosenza: sit-in di protesta davanti la sede Asp, a rischio 41 lavoratori

Scadrà il prossimo 31 dicembre il contratto di 41 lavoratori ex Obiettivo Lavoro che prestano servizio da 15 anni nelle strutture di competenza dell’Asp di Cosenza

COSENZA – Nuovo sit-in di protesta, questa mattina, davanti la sede dell’ASP di Cosenza, da parte dei 41 lavoratori ex Obiettivo Lavoro. Prestano servizio negli ospedali di San Giovanni in Fiore, Lungro, San Marco Argentano e Castrovillari come OSS, infermieri e tecnici, e negli uffici territoriali nei settori amministrativi da oltre 15 anni e dal prossimo 31 dicembre saranno nuovi disoccupati, perchè l’Azienda sanitaria provinciale, al momento, non ha intenzione di rinnovare i servizi.

“Come Cgil pensiamo che sia venuto il momento di stabilizzare questi lavoratori con un percorso di internalizzazione”. Ha spiegato Andrea Ferrone, segretario generale Filcams CGIL Pollino Sibaritide Tirreno. “Chiediamo alla Bettelini – ha poi aggiunto il sindacalista – di non procedere nella sua idea di stoppare l’appalto e quindi le 41 risorse che sono state definite e certificate dagli stessi loro responsabili di servizio come essenziali. Abbiamo scritto anche al commissario Longo e speriamo di avere a breve notizie positive”.

Foto e video di Francesco Greco