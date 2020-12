Cosenza, merce contraffatta per 50mila euro in un magazzino vicino corso Mazzini

Capi di abbigliamento contraffatti custoditi in un magazzino clandestino nel centro di Cosenza. La Guardia di finanza ha sequestrato centinaia di capi

COSENZA – Nell’ambito dei controlli contro la vendita illegale di marchi contraffatti, i finanzieri di Cosenza hanno scoperto e sequestrato, all’interno di un deposito clandestino in centro, oltre 1.000 capi di abbigliamento falsificati, riconducibili a note case di moda, pronti per essere venduti nel periodo prenatalizio.

I finanzieri da giorni monitoravano un uomo di nazionalità marocchina, sospettato di essere il custode del magazzino dal quale altri connazionali andavano a prelevare la merce per poi metterla in vendita su corso Mazzini e in altre strade della città.

L’attività di pedinamento ha portato le fiamme gialle in una strada secondaria nei pressi di corso Mazzini, e il cittadino extracomunitario è stato notato entrare ed uscire da un magazzino ed è stato pertanto identificato Quando i finanzieri sono entrati nel locale hanno trovato la merce contraffatta, ancora confezionata e riposta su apposite scaffalature, già divisa per marche, pronta per essere immessa in commercio. Il responsabile è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Cosenza per detenzione finalizzata alla vendita di prodotti con marchi falsi, nonché per ricettazione. Per quanto riguarda la merce, avrebbe prodotto un volume d’affari cospicuo di circa 50.000 euro.