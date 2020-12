Castrovillari: laboratorio per tamponi, per l’Asp pronto in 40 giorni

Il laboratorio di biologia molecolare per processare i tamponi, all’interno del presidio ospedaliero di Castrovillari, potrebbe essere pronto in 40 giorni. Si attende il via libera della Regione

COSENZA – L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha ufficialmente richiesto alla Regione l’autorizzazione per aprire un laboratorio di biologia molecolare per processare i tamponi per il coronavirus, a Castrovillari. Nella giornata di ieri, infatti, personale dell’Asp ha effettuato tutti i sopralluoghi nella struttura della Città del Pollino individuando spazi e percorsi per realizzare il laboratorio.

Secondo quanto si apprende, nella struttura, individuata all’interno del presidio ospedaliero di Castrovillari, vanno eseguiti lavori di adeguamento, che, secondo le stime, richiederebbero quaranta giorni di lavoro. Dunque, se la Regione dovesse autorizzare, l’Asp entro fine gennaio 2021 potrebbe essere in grado di aprire un nuovo laboratorio dove processare circa 250 tamponi al giorno.