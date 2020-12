A Cosenza i preparativi per l’albero di Natale. L’assessore Pastore: “segno di speranza”

Il costo è stato sostenuto esclusivamente da commercianti e cittadini che hanno voluto contribuire alla realizzazione. “Sono molto contenta per quello che hanno fatto e li ringrazio” ha detto la Pastore

COSENZA – La città di Cosenza si prepara al Natale addobbando il classico pino verde su Corso Mazzini che verrà ultimato con le luminarie per l’8 dicembre, giorno della Festa dell’Immacolata. Un segno di speranza per i cittadini, nonostante il difficile momento. Il costo dell’albero e delle luminarie in città è stato sostenuto esclusivamente dai commercianti cosentini e dai cittadini che hanno voluto contribuire.

“Il nostro intento è fare l’albero come segno di auspicio e di speranza per i tempi futuri. Tutto quello che vedrete lo abbiamo avuto con i contributi dei tanti cittadini che hanno voluto sponsorizzare e aiutare il Natale in città. Sono molto contenta e li ringrazio”, ha dichiarato l’assessore al Commercio di Cosenza Loredana Pastore. “Questo è un anno particolare – ha aggiunto – siamo vicini alle persone sofferenti ma dobbiamo sempre pensare che il Natale è una festa dei bambini”.