Cosenza, servizio di raccolta rifiuti sospeso per la festa dell’Immacolata

COSENZA – L’ Amministrazione Comunale comunica che in occasione della Festività dell’Immacolata, martedì 8 dicembre, il servizio di raccolta dei rifiuti è sospeso. Pertanto, la sera di lunedì 7 dicembre la frazione residuale non dovrà essere esposta. Si comunica, inoltre, che, eccezionalmente, per la prossima settimana il residuo prenderà il posto dell’organico e dovrà essere esposto la sera di martedì 8 dicembre, insieme al vetro. Per le utenze del centro storico e dell’isola pedonale, l’esposizione del residuo e del vetro dovrà avvenire la mattina di mercoledì, 9 dicembre, negli orari previsti. Resta invariato il calendario dei giorni successivi.