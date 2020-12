Banca d’Italia dona 500mila euro all’ospedale di Cosenza per l’acquisto di mezzi di maxi-emergenza

Avviate le procedure per l’acquisto dei mezzi, tra i quali anche ambulatori mobili e ambulanza attivabile come posto medico avanzato, mezzi tutti preziosi per pazienti e il territorio

COSENZA – L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, a nome del Commissario Straordinario e del personale tutto, desidera rendere noto e ringraziare il Consiglio Superiore, il Governatore e il Direttorio della Banca d’Italia per il generoso, liberale e cospicuo contributo, pari ad cinquecentomila euro, donato per l’acquisto di mezzi di maxi-emergenza, di potenziamento della Rete Territoriale Urgenza Emergenza 118 a favore dei pazienti, oltre che di mezzi destinati ai trasporti di tamponi, campioni di laboratorio e sacche di emocomponenti su tutto il territorio della Provincia. E’ stato dato mandato agli uffici competenti di avviare quanto prima le procedure per l’acquisto dei mezzi, tra i quali anche ambulatori mobili e ambulanza attivabile come posto medico avanzato, mezzi tutti preziosi per pazienti e il territorio, in particolare nel contesto dell’attuale pandemia COVID-19.