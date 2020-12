Immigrazione, arrestato a Cosenza un iracheno. Deve scontare una condanna a 10 anni

Sull’uomo, un 31enne iracheno, pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalla Francia. È accusato di fare parte di un’ organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

COSENZA – La Squadra volante della Questura di Cosenza ha eseguito nei confronti di un cittadino iracheno, G.K.G. idi 31 anni, un mandato di arresto europeo emesso dalla Francia perché accusato di fare parte di un’ organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nella stessa Francia e in altri Paesi dell’Unione europea. L’iracheno deve scontare una condanna a 10 anni di reclusione. Per sfuggire alla giustizia G.K.G. si era poi stabilito a Cosenza dove si era munito di un alias tramite il quale aveva tentato di eludere il controllo dei poliziotti che gli avevano chiesto i documenti per l’identificazione. Il suo atteggiamento, però, ha insospettito gli agenti che, attraverso ulteriori accertamenti, sono riusciti a ricostruirne la posizione.