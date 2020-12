Cosenza, Comitato Alberi Verdi denuncia: “alberi potati male e resti nei cofani di auto private”

Gli ambientalisti: “ben vengano le potature quando sono fatte seguendo le regole e controllate da agronomi competenti, ma a Cosenza, purtroppo, ciò non avviene”

COSENZA – “Come ogni anno siamo costretti – si legge in una nota del Comitato Alberi Verdi – ad assistere alle potature senza alcun criterio effettuate sugli alberi della città. Da inizio autunno, e fino a primavera inoltrata, Cosenza subisce gli attacchi dei tagliatori che capitozzano gli alberi grandi e piccoli situati sui marciapiedi e negli spazi verdi. Ben vengano le potature quando sono fatte seguendo le regole e controllate da agronomi competenti, ma a Cosenza, purtroppo, ciò non avviene. Abbiamo chiesto proprio alle tute arancioni chi desse loro indicazioni su come e cosa potare, quando e dove, ma la loro risposta è stata piuttosto sorprendente per noi abituati a rispettare le regole: “Nessuno ci dice cosa fare, decidiamo noi“. Il sospetto lo avevamo da sempre, ma ora è arrivata la conferma che il patrimonio arboreo cittadino è alla mercé di chiunque, armato di motosega e altri attrezzi, fa man bassa di legna e fogliame.

Sono anni che chiediamo al comune di prestare maggiore attenzione al nostro verde, mai abbiamo ottenuto risposte, anzi gli scempi si sono moltiplicati e aggravati. Adesso siamo indignati anche per le segnalazioni che in questi giorni ci sono pervenute dal centro città e da alcune vie periferiche, dove taluni cittadini hanno visto che i rami tagliati venivano sistemati in cassette di legno e messe nei bagagliai di alcune auto private. Non ci vuole molto a capire che il taglio degli alberi pubblici, di tutti cioè – e lo ribadiamo perché sembra che in città non si capisca il senso di ‘cosa pubblica’- andranno ad ardere in qualche caminetto privato. Noi non ci stiamo e denunciamo, come sempre abbiamo fatto, l’ennesimo abuso sul verde pubblico. Chiediamo nuovamente all’amministrazione comunale, sperando che non ignori come al solito il nostro appello, di vigilare sul verde e sull’operato dei potatori, e di affidarsi a un agronomo esperto per predisporre il piano di potature cittadino. Ribadiamo che si tratta di verde pubblico, quindi di tutti, e che gli alberi donano benefici immensi alle città e alla salute dei cittadini, per questo non devono finire nei caminetti, specialmente se privati.”