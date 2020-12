Cosenza, in casa mezzo chilo di marijuana e una bici rubata: arrestato 38enne

L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, custodiva la droga all’interno di alcune buste di cellophane ben occultate tra gli arredi della sua abitazione

COSENZA – Ieri, su disposizione del Questore Giovanna Petrocca, sono stati svolti servizi straordinari di controllo del territorio nell’ambito cittadino ed in particolar modo nelle aree ad alta densità criminale. Durante questi controlli, il personale della Squadra Volante ha tratto in arresto un 38enne, trovato in possesso nel corso di una perquisizione domiciliare di circa 500 grammi di marijuana. L’uomo, gravato da numerosi precedenti penali inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, si è mostrato da subito insofferente al controllo degli agenti che, a seguito di perquisizione presso il suo domicilio, hanno rinvenuto la droga racchiusa all’interno di alcune buste di cellophane ben occultate tra gli arredi.

Oltre a ciò, è stato ritrovato un bilancino di precisione, utilizzato per il successivo frazionamento della sostanza in dosi, nonché una bicicletta elettrica di cui era stato appena denunciato il furto. La sostanza è stata posta sotto sequestro e la bicicletta restituita al legittimo proprietario. L’uomo è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.