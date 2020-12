Covid, una videoguida Unical spiega quali test rilevano l’infezione

La professoressa Dina Bellizzi, docente di Microbiologia avanzata del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Unical, spiega quali sono le principali caratteristiche dei diversi test

ARCAVACATA (CS) – Sono tre i test utilizzati per rilevare l’infezione da Coronavirus. L’unico valido per la diagnosi è il tampone molecolare. Ci sono poi i tamponi rapidi antigenici e i test sierologici. Il test molecolare (o PCR), evidenzia la presenza di materiale genetico (RNA) del virus. Viene eseguito su tampone rino-faringeo; il test antigenico, evidenzia la presenza di componenti del virus. Viene eseguito su tampone rino-faringeo; il test sierologico tradizionale o rapido evidenzia la presenza di anticorpi contro il virus. I test sierologici vengono eseguiti su prelievo venoso e sangue capillare. La professoressa Dina Bellizzi, docente di Microbiologia avanzata del Dipartimento di Biologia, Ecologia e Scienze della Terra dell’Unical, descrive in questo video le principali caratteristiche dei diversi test.

Consegna a domicilio dei tesserini universitari

Quest’anno, per i noti motivi di sicurezza sanitaria, una parte dei tesserini universitari non sono stati distribuiti attraverso gli uffici di segreteria. Per questo motivo i Servizi didattici hanno organizzato un servizio di consegna direttamente a casa degli studenti del primo anno dei Corsi di studi, che non hanno ancora potuto ritirarlo. I tesserini saranno inviati nei prossimi giorni con una lettera e poi dovranno essere validati digitalmente.

Le matricole che ne hanno già fatto richiesta, caricando il documento e la propria foto su soscr.unical.it , devono solo assicurarsi di aver indicato correttamente su Esse3 il proprio indirizzo di domicilio e attendere l’arrivo della lettera. Chi, invece, non avesse ancora fatto richiesta del tesserino, dovrà procedere seguendo le istruzioni indicate su questo LINK

Il tesserino che arriverà a casa non sarà ancora attivo, ma dovrà essere validato prenotando un appuntamento su Teams, seguendo le istruzioni che saranno indicate nella lettera. Per la validazione occorrono: pc con webcam per il collegamento su Teams, il documento di identità precedentemente caricato sul sistema soscr.unical.it e il tesserino ricevuto.