Banca Sviluppo di Cosenza, condannato l’ex direttore

Il Tribunale di Cosenza, ha condannato a due anni l’ex direttore della filiale di Banca Sviluppo di Cosenza accusato di appropriazione indebita di denaro dai conti dei clienti

COSENZA – Sono stati condannati C.G. (ex direttore della filiale di Banca Sviluppo di Cosenza – precedentemente Banca Credito Cooperativo), e V.F. di essersi indebitamente appropriati di ingenti somme di danaro presenti sui conti correnti di alcuni ignari clienti, per quasi due milioni di euro, grazie all’accesso abusivo nel sistema informatico della banca.

All’esito di una complessa istruttoria dibattimentale, le ipotesi investigative scaturite dalle indagini della Guardia di Finanza di Cosenza hanno trovato piena conferma. C.G. è stato condannato a due anni mentre V.F. ad un anno e 6 mesi. Nel primo caso la condanna è stata addirittura superiore alla richiesta avanzata dalla Pubblica Accusa che aveva chiesto anni 1 e mesi 6 anche per C.G (pena sospesa per entrambi).

Entrambi sono stati condannati al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili per le quali, inoltre, è stata statuita una provvisionale immediatamente esecutiva del valore di diverse migliaia di euro. Le parti civili sono rappresentate dagli avvocati Pierluigi Pugliese e Gennaro Giordano del Foro di Cosenza che manifestano grande soddisfazione per il risultato conseguito.