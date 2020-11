Cosenza, OSS idonei alla preselezione: “basta rinvii, si svolga il concorso”

Nuova protesta questa mattina davanti la direzione generale dell’Azienda ospedaliera di Cosenza di una delegazione di OSS che hanno superato la preselezione del concorso per il reclutamento di 24 OSS presso l’AO

COSENZA – Sono 1.045 gli operatori socio sanitari che hanno partecipato e superato la preselezione del concorso per il reclutamento di 24 OSS presso l’Azienda Ospedaliera di Cosenza e che ad oggi, non hanno avuto modo di terminare la fase concorsuale. Recentemente è stata fissata la data del 19 dicembre per lo svolgimento del concorso nella sede dell’Università della Calabria, ma secondo quanto si è appreso si sarebbero verificati rallentamenti nell’organizzazione dell’esame.

Questa mattina si sono recati una rappresentanza dei candidati si è nuovamente presentata davanti la sede della direzione generale dell’azienda ospedaliera di Cosenza per chiedere che non ci siano ulteriori rinvii nello svolgimento del concorso.

I manifestanti sono tornati nuovamente sul concorso dell’Azienda Provinciale di Cosenza che “è stato annullato favorendo per l’ennesima volta la graduatoria di Reggio e Catanzaro cedendo di fatto oltre i 100 posti a tempo indeterminato. All’Azienda Ospedaliera di Cosenza hanno di fatto assunto tantissimi OSS a tempo determinato con rinnovi automatici favorendo ancora una volta le altre città e penalizzando Cosenza”.