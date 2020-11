“Compra sotto casa”, Confcommercio Cosenza per sostenere i negozi di vicinato – VIDEO

“Il presidente Algieri di Confcommercio Cosenza: “Ora più che mai dobbiamo sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato che sono il cuore delle nostre città”

COSENZA – “Gli acquisti sotto casa sono un atto di responsabilità che dobbiamo compiere per far ripartire la nostra economia e la nostra vita. Il quartiere ci ha resi grandi compra sotto casa”. Con questo slogan viene presentato anche un cortometraggio per sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato. Un video che punta l’attenzione sul negozio di vicinato non solo come centro di acquisto, ma anche e soprattutto come luogo di crescita economica e sociale. Filo conduttore è il passaggio dall’infanzia all’età adulta unito alla cordialità, alla sicurezza e alla qualità del negozio sotto casa che ci accompagna nella quotidianità.

“Abbiamo sentito il dovere di far capire l’importanza economica e sociale che le nostre attività commerciali rivestono nel nella nostra vita”. Ha dichiarato il Presidente di Confcommercio Cosenza, Klaus Algieri che ha poi aggiunto: “Stiamo attraversando un momento difficile e ora più che mai dobbiamo sostenere gli acquisti nei negozi di vicinato che sono il cuore delle nostre città. Senza di essi le città sarebbero spente prive di anima. Ai negozi sono legati molti ricordi della nostra infanzia e momenti chiave dell’età adulta. Gli acquisti sotto casa sono quindi un atto di responsabilità che dobbiamo compiere per far ripartire la nostra economia e la nostra vita”.

Confcommercio Cosenza inoltre ricorda che il Governo ha previsto di premiare gli acquisti di Natale nei negozi fisici con un rimborso fino a 150 euro, il cosiddetto cashback di Natale. Ciò significa che per gli acquisti effettuati nel mese di dicembre spetterà un rimborso del 10%, per un tetto massimo di spesa pari a 1.500 euro. Affinché si riceva il rimborso, è necessario fare la spesa nei negozi fisici e pagare con strumenti tracciabili, quali carte di credito, bancomat. Un motivo in più per acquistare nei negozi delle nostre città. Infine il presidente Algieri aggiunge: “Il quartiere ci ha fatto crescere, continuiamo a farlo. Acquistiamo nei negozi delle nostre città”