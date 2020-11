“Ho vinto io”. Così Francesca ha combattuto e sconfitto il coronavirus

Francesca ha 22 anni, vive a Cosenza ed ha vinto la sua a battaglia contro il covid “nonostante i momenti difficili sono orgogliosa di me perché ho combattuto e alla fine ho vinto io”

COSENZA – Due grandi occhi chiari raccontano i momenti difficili della malattia e dell’isolamento. Quegli stessi occhi solcati più volte dalle lacrime quando il virus non le dava tregua per diversi giorni. Francesca ha 22 anni e vive a Cosenza e anche lei si è ritrovata faccia a faccia con il “mostro”. I primi dolori, la febbre e la telefonata al medico di famiglia che consiglia di seguire il protocollo. Poi arriva l’esito del primo tampone che conferma le sue paure: Francesca ha contratto il coronavirus. Da quel giorno ha iniziato la sua battaglia non lasciandosi mai sopraffare dal virus, nonostante i momenti di grandi difficoltà che non sono comunque mancati “ho avuto paura, soprattutto quando la febbre saliva. Poi è arrivata anche la tosse forte e alcune volte sentivo che mi mancava il respiro”.

“Ho cercato di stare tranquilla e non ho mai mollato, grazie anche all’affetto dei miei amici e dei familiari che ogni giorno mi mandavano messaggi dandomi sempre forza e coraggio”. La cosa che mi è mancata di più? Il contatto fisico. La solitudine è un altro degli aspetti più duri di questa malattia. Ma ho combattuto ed alla fine ho vinto io”. Poi una raccomandazione che Francesca lancia a tutti i giovani e non solo “nonostante le mille precazioni, nonostante uscissi poco e sempre con la mascherina, ho preso il virus e non so nemmeno come o dove. Questa è la dimostrazione che basta davvero poco per finire in questo inferno. Usate sempre le mascherine“.