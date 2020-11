Cosenza, domani scuole aperte. Occhiuto: “l’Esercito processerà prima i tamponi degli studenti”

Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha richiesto all’Esercito italiano che nel laboratorio campale per processare i tamponi sia data priorità ai test degli studenti

COSENZA – Torneranno domani a scuola gli studenti della scuola dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo livello (fino alla prima media) di Cosenza. Il sindaco della città Bruzia, Mario Occhiuto, non ha intenzione di prorogare la chiusura delle scuole, così come avvenuto in molti altri comuni dell’hinterland. “C’è una prescrizione nazionale, la delibera regionale è stata annullata dal tar e dunque, non vedo perché io debba andare contro queste disposizioni”. Ha chiarito il primo cittadino.

“In tutta Italia, nelle ‘zone rosse’ – ha poi aggiunto Occhiuto – i ragazzi fino alla prima media vanno a scuola e ritengo sia giusto far tornare a scuola anche i ragazzi cosentini. Inoltre, ho fatto richiesta all’Esercito italiano che nel laboratorio campale presente all’interno dell’ospedale militare, dove saranno processati circa 150 tamponi al giorno, sia data priorità, qualora fosse necessario, ai test eseguiti sugli studenti e sul personale scolastico. Dunque, le scuole possono riaprire in sicurezza“.