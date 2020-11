Anche a Cosenza il ‘Pandottone’ di AISM, per la lotta alla sclerosi multipla

Il Natale si avvicina e l’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Cosenza – offre il Pandottone di AISM. Si tratta di un panettone realizzato con uvetta, cedro candite e scorse di arancia e un soffice pandoro

COSENZA – I fondi raccolti permetteranno all’associazione di implementare i servizi rivolti alle 700 persone colpite da sclerosi multipla nella provincia di Cosenza. Le persone con sclerosi multipla, infatti, sono estremamente fragili ed esposte al contagio e la pandemia da coronavirus per loro è diventata un’emergenza nell’emergenza perché totalmente isolate e senza cure. L’associazione, da febbraio scorso, ha ripensato le modalità di svolgimento delle proprie attività ed ha, per esempio, ritirato e consegnato farmaci a domicilio, si è occupata di aiuto domiciliare per i casi di urgenza, supporto psicologico a distanza, consegne di beni alimentari e di prima necessità. Momenti di incontro e socializzazione per contrastare l’isolamento e telefono amico sono diventati servizi prioritari e richiesti dalle persone colpite dalla malattia.

In cambio di un contributo di 10 euro si potrà ricevere il panettone o il pandoro da 500 grammi l’uno. In cambio di un contributo di 20 euro, invece, si riceveranno entrambi in confezione regalo. È già possibile prenotare pandoro e panettone chiamando la sezione provinciale AISM di Cosenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13, ai numeri 0984.31195 e 345.0136387, oppure tramite la pagina Facebook “AISM Cosenza”.

Al Pandottone di AISM è legato anche il 45512, il numero solidale i cui fondi raccolti, oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla, andranno a sostenere il progetto “Ripartire insieme” dopo l’emergenza. In questo difficile 2020, per garantire risposte, informazioni e immediato supporto, AISM ha, inoltre, potenziato il Numero Verde 800.803.028.