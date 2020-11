Trasporto pubblico locale, domani indetto lo sciopero: possibili disagi per l’utenza Amaco

Sciopero nazionale di 4 ore. In ambito locale, le modalità di astensione, per i lavoratori del servizio urbano, saranno le seguenti: dalle ore 9 alle ore 13

COSENZA – L’AMACO, attraverso l’Amministratore Unico, Paolo Posteraro, informa l’utenza che per domani 25 novembre, il sindacato U.S.B. Lavoro Privato ha indetto uno sciopero nazionale di 4 ore. In ambito locale, le modalità di astensione, per i lavoratori del servizio urbano, saranno le seguenti: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di mercoledì 25 novembre. “Tale sigla sindacale – fa sapere l’Amministratore Unico di Amaco Paolo Posteraro – non è presente nell’Azienda A.M.A.CO. S.p.A., ma singoli lavoratori e/o lavoratrici dell’Azienda, pur non essendo iscritti, potrebbero, comunque, aderire allo sciopero. In tal caso, potrebbero verificarsi dei disagi per la conseguente soppressione di alcune corse del servizio urbano che, ad oggi, non possono prevedersi.”