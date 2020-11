Covid, nel cosentino 2.750 positivi. Oggi 287 contagi, ma 221 sono tamponi arretrati

Un aumento record quello registrato nella provincia di Cosenza dove si contano 287 positivi in più, mai così tanti. Ma 221 sono tamponi fatti nei giorni scorsi e fatti analizzare a Bari. Continua ad aumentare il numero delle vittime e dei ricoveri

COSENZA – Salgono a 2.750 le persone attualmente positive nella provincia di Cosenza che oggi fa registrare un aumento record di nuovi contagi con +287. Ma è giusto evidenziare che 221 di questi sono riferiti a test molecolare processati presso l’AOU di Bari su campioni prelevati nei giorni precedenti. Ne consegue che l’aumento rispetto a ieri dunque è in linea con quello dei giorni scorsi con 66 nuovi positivi. Anche ieri, sui 186 nuovi casi rilevati dall’Asp di Cosenza, 156 erano riferiti a test molecolare effettuati a Bari. La sitazione dovrebbe normalizzarsi nei prossimi giorni quando verranno smaltiti tutti i tamponi e con l’entrata in funzione da domani del nuovo macchinario-laboratorio di Rossano che potrà processare fino a 300 tamponi al giorno.

Restano comunque numeri da piena emergenza quelli che continuano a registrarsi in tutta la provincia, con un dato su tutti a fotografare la situazione di difficoltà: quello dei decessi. Negli ultimi quattro giorni si sono registrati 12 vittime con il totale che sale a 80 decessi complessivi. E non va meglio nemmeno dal punto di vista dei ricoveri. Oggi si segnalano 2 nuovi ricoveri e 9 persone in pronto soccorso. Il totale delle persone ricoverate sale a 158 così suddivisi: 115 nei vari reparti covid dell’Annunziata di Cosenza, 13 nel polo Covid del Giannettasio di Rossano e 10 al polo Covid di Paola-Cetraro. Capitolo terapie intensive. Sono in totale 20 le persone in rianimazione: 17 a Cosenza, 2 al Mater Domini di Catanzaro e uno nel reparto rianimazione del Gom di Reggio Calabria. Le persone positive in isolamento domiciliare salgono a 2.592. Di queste 2.246 sono asintomatiche e 346 con sintomi. Le persone guarite sono in totale 709, con in incremento di 9 persone in più da ieri. Il totale dei contagi nella provincia di Cosenza, comprese le vittime e i guariti raggiunge quota 3.597.