Cosenza, cunette non pulite e alberi sporgenti. Faisa Confail “pericolo per i cittadini”

L’organizzazione Faisa Confail, con una lettera inviata a Prefetto di Cosenza, al dirigente della viabilità della Provincia e per conoscenza al sindaco Mario Occhiuto chiede un immediato intervento di pulizia per scongiurare eventuali pericoli e salvaguardare l’incolumità dei cittadini

.

COSENZA – Il sindacato Faisa Confail solleva l’attenzione sulle problematiche che interessano diverse strade della città di Cosenza dove sono presenti alberi sporgenti, arbusti incolti, erba alta e altro, con il concreto rischio di pericoli di cadute. Tutto messo nero su bianco con una lettera inviata al Prefetto di Cosenza, al dirigente della viabilità della Provincia e per conoscenza anche al sindaco Occhiuto, nella quale si chiede al prefetto di sollecitare le interessate autorità citate per risolvere nel più breve tempo possibile tali problematiche.

Tra queste ci sono anche “le cunette e pozzetti non pulite adeguatamente e che potrebbero originare allagamenti sul manto stradale causando incidenti ai veicoli, soprattutto agli autobus di linea urbana come Amaco. Inoltre, evidenzia ancora la Faisa Confail, la caduta di rami sporgenti durante il passaggio di tutti i veicoli potrebbero causare danni a persone, ai conducenti di linea e ai viaggiatori”. “Percorrendo via degli Stadi, sotto il ponte di fronte aula Bunker – fa notare il sindacato – avevamo segnalato uno scarico di acqua piovana che durante il periodo delle piogge non defluendo bene finendo per creare allagamenti della sede stradale e probabilità di acqua planning per autovetture e autobus con la probabilità di causare incidenti”.

“Alla luce di quando espresso – conclude la nota – non vorremmo si creassero situazioni spiacevoli che mettano a repentaglio la vita di tutti i cittadini. Chiediamo sempre con cortesia l’ intervento del S.E. Prefetto, affinchè vengano effettuati dei sopralluoghi per verificare la pericolosità reale rispettando per come evince l’ art. 29 del c.d.s”.