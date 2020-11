Ancora un aumento record di contagi in Calabria +936. Da ieri anche 10 morti

Nuovo record di contagi in Calabria che in un giorno registra 936 nuovi positivi, 287 di questi nel cosentino. Il tutto a fronte di 5.906 tamponi, molti dei quali analizzati fuori regione. Non si arrestano però i decessi con altre 10 vittime, quattro a Cosenza.

COSENZA – Anche oggi la Calabria registra il record negativo di nuovi contagi con +936 positivi in un solo giorno. Come successo ieri, ad incidere in modo preponderante sul vertiginoso aumento, è l’alto numero di tamponi analizzati (quasi 6mila) suddivisi tra quelli fatti in Calabria e quelli che le aziende territoriali hanno mandato a processare in laboratori pugliesi e che stanno restituendo diverse positività. Ma il dato negativo di oggi è purtroppo nel numero delle vittime, con altri 10 decessi. Il maggior numero di nuovi positivi di oggi riguarda la provincia di Cosenza che conta 287 positivi, seguita da quella di Vibo Valentia con 216. Segue quella di Catanzaro con 200 nuovi positivi, Reggio Calabria con 164 e infine Crotone con 69. Come detto si registra il record di tamponi analizzati: ne sono stati processati 5.906 nelle ultime 24 ore che portano il totale dei test a 331.792. Con i numeri di oggi il totale dei casi nella nostra Regione, comprese le vittime e i guariti, sale a 12.006.

Altri 10 decessi, 4 a Cosenza

Analizzando i dati e i numeri sul contagio in Calabria, compresi i residenti e le persone da fuori regione, salgono a 8.531 le persone attualmente positive al virus, 793 in più rispetto a ieri. Le vittime totali sono 197 con altri 10 decessi nelle ultime 24 ore: cinque a Reggio Calabria, quattro a Cosenza e uno a Vibo Valentia. Da ieri si registrano 133 guariti in più che portano il totale delle persone che hanno sconfitto la malattia che sale a 3.278. Negli ospedali calabresi ci sono 434 persone in totale, 388 nei reparti di malattie infettive (+35) e 46 in terapia intensiva (-7). Di questi 98 sono a Catanzaro (comprese 20 persone in terapia intensiva), 128 a Cosenza e negli ospedali della provincia (comprese 17 persone in terapia intensiva), 113 a Reggio Calabria (comprese 15 persone in terapia intensiva), 44 a Crotone e 15 a Vibo Valentia. Infine, salgono a 8.097 le persone in isolamento domiciliare, 765 n più rispetto a ieri. Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 197.

Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti:

Cosenza

CASI ATTIVI 2.659 (115 in reparto; 13 in reparto al presidio di Rossano e 10 a Cetraro; 17 in terapia intensiva, 2.504 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 788 (709 guariti, 79 deceduti).

Catanzaro

CASI ATTIVI 1.360 (78 in reparto; 20 in terapia intensiva; 1.262 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 528 (481 guariti, 47 deceduti).

Crotone

CASI ATTIVI 709 (44 in reparto; 665 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 238 (232 guariti, 6 deceduti).

Vibo Valentia

CASI ATTIVI 529 (15 ricoverati , 514 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 158 (147 guariti, 11 deceduti).

Reggio Calabria

CASI ATTIVI 3.007 (98 in reparto; 15 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 9 in terapia intensiva; 2.885 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1.635 (1582 guariti, 53 deceduti).

Altra Regione o stato estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto).

Voce scrive a Conte “in tilt sistema sanitario”

“Un intervento specifico per la città di Crotone e la sua provincia”. Lo ha chiesto il sindaco della città calabrese, Vincenzo Voce che ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte evidenziando la necessità del potenziamento dell’ospedale e della riapertura delle strutture sanitarie chiuse nel territorio. La richiesta parte all’indomani dell’escalation di casi covid nella città (+74) e nella provincia (+192) in una sola giornata. “I dati dei casi di questi ultimi giorni in città e nella provincia di Crotone, ci consegnano una situazione allarmante – scrive Voce nella lettera inviata anche al ministro della Salute Roberto Speranza ed al presidente ff della Regione Nino Spirlì – mentre continua il balletto dei commissari alla Sanità che sta ridicolizzando la Calabria in tutto il paese. L’emergenza sanitaria nel nostro territorio si fa sempre più stringente. Stiamo facendo tutto quello che in questo momento ci è possibile in collaborazione stretta con l’Azienda sanitaria provinciale. È cominciata la campagna di screening con i test rapidi gratuiti per le fasce più disagiate della popolazione. Stiamo lavorando – sostiene ancora il sindaco di Crotone – per effettuare a quanti più cittadini possibili questa forma di prevenzione. Si stanno accelerando i tempi per l’ospedale da campo che sarà installato nel parcheggio dell’ospedale. Tanti medici e infermieri, volontari delle associazioni di protezione civile stanno mettendo gratuitamente a disposizione le proprie professionalità. Arrivano contributi da tanti privati”. “Gli sforzi messi in atto -rileva ancora Voce – sono quotidianamente superati da una escalation del virus che sta mettendo in tilt l’intero sistema sanitario crotonese. L’ospedale cittadino è al limite, il personale medico ed infermieristico, encomiabile, è in forte difficoltà per l’emergenza che si sta creando. C’è bisogno adesso di un segnale forte per la città e per il territorio, prima che sia troppo tardi: potenziare la struttura sanitaria, destinare altro personale medico ed infermieristico, utilizzare strutture ospedaliere pubbliche attualmente in disuso e private per l’ospitalità e all’assistenza dei pazienti covid”.