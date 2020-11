Sanità, Cosenza scende in piazza contro il Governo “Bernardino Telesio commissario”

Nuova protesta a Cosenza contro il Governo e la politica per chiedere sanità pubblica, accessibile a tutti, e il nome di Gino Strada quale commissario. Anche se qualcuno, sfinito da questo balletto di nomi, ironicamente si affida al filosofo cosentino “Bernardino Telesio”

COSENZA – Nuova protesta questo pomeriggio a Cosenza da parte di centinaia di cittadini che si sono ritrovati alle 19:00 in Piazza XV Marzo, nel cuore storico della città, per poi percorrere in auto, suonando i clacson, le vie della città. Una nuova mobilitazione contro il Governo, alle prese con l’ennesima scelta del nome di quello che sarà il commissario ad Acta (qualcuno ironicamente la soluzione l’ha trovata nominando il filosofo cosentino), contro la mala politica regionale e per ribadire che la sanità deve essere pubblica. I cittadini, attraverso le i sti-in delle ultime settimane, chiedono un servizio sanitario regionale realmente pubblico e accessibile a tutti, un reddito dignitoso per chi è in difficoltà, l’azzeramento del debito sanitario prodotto, la riapertura degli ospedali chiusi e l’assunzione di personale sanitario. “L’unica nomina che può segnare un cambio di passo e guidare la Calabria in questa direzione è quella che sia libera dalle logiche di partito, in grado di rappresentare una rottura con il passato, assecondando unicamente gli interessi dei cittadini e non quelli dei signori della sanità privata convenzionata, che si arricchiscono con i soldi pubblici, costringendoci ad emigrare per curarci. Gino Strada risponde senza dubbio a queste esigenze.

Foto e video Francesco Greco