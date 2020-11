Cosenza, sindacato rilancia allarme: “sopraelevata e strada dissestata, pericolo per automobilisti”

F.A.I.S.A della CONF.A.I.L.: “chiediamo al Prefetto di Cosenza e alle autorità che ne competono, un immediato intervento, al fine di ripristinare sicurezza alla viabilità per tutti i cittadini

COSENZA – “La F.A.I.S.A della CONF.A.I.L. (Federazione Autonoma Italiana Sindacati Autoferrofilotranvieri Internavigatori – Autotrasportatori e Ausiliari del Traffico), – si legge in una nota – vuole evidenziare nuovamente una problematica che ormai perdura da diverso tempo. Ovvero si tratta dello stato di dissesto sulla sopraelevata di Cosenza che collega via Pomponio Leto con Via Popilia, Stazione Vaglio Lise e Zumpano. Avevamo lanciato un altro grido dall’allarme nel mese di luglio per diverse segnalazioni ricevute da conducenti di linea che intercorrono quella strada per raggiungere il Deposito e la Stazione di Vaglio Lise e altro, con notevoli difficoltà di viabilità, riscontrando danni ai mezzi e pericolo per eventuale transito pedonale.

Proprio in riferimento a ciò, capitano spesso incidenti causati anche dalle condizioni del manto stradale e danni non solo alle autovetture ma danni meccanici agli autobus, che possono mettere a repentaglio l’incolumità dei viaggiatori. Circa un anno fa sembrerebbe che, ad un ennesimo incidente si è danneggiato il guarda rail all’altezza del semaforo e a tutt’oggi non è stato ripristinato. Allo stato attuale crea pericolo e ostacolo alla circolazione, soprattutto ormai addentrati nella stagione invernale, poiché il cattivo tempo rende ancora più pericoloso il tratto di strada citato. Alla luce di ciò, chiediamo al Prefetto di Cosenza e alle autorità che ne competono, un immediato intervento, al fine di ripristinare sicurezza alla viabilità per tutti i cittadini.”