Nascite: torna il percorso formativo “Genitori si diventa” con 7 appuntamenti

Un percorso di accompagnamento e di formazione per i genitori. Da oggi al Sacro Cuore partono i 7 incontri on line tenuti da professionisti

COSENZA – Dal test di gravidanza, passando dalla prima ecografia fino al parto, con la lieta notizia da annunciare a parenti ed amici. Il percorso che porta a diventare genitori è segnato da mille emozioni, ma anche tanti timori, ansie e paure. L’obiettivo è di arrivare al traguardo tutti più sereni. Dopo il successo delle prime due edizioni, torna Genitori si diventa, il percorso multidisciplinare di accompagnamento alla nascita e alla genitorialità promosso dall’equipe di professionisti de iGreco Ospedali Riuniti, che nel 2020, l’anno del covid, ha fatto registrare un picco di nascite.

È quanto fanno sapere Maria Cecilia Gioia, psicologa esperta in perinatalità e psicoterapeuta e l’ostetrica Carla Zupo, tra le professionalità in forze al reparto di ostetricia e ginecologia della struttura Sacro Cuore iGreco Ospedali Riuniti, informando che i 7 appuntamenti informativi prenderanno il via sabato 21 novembre.

Per iscriversi basta mandare una mail a [email protected], e chiedere tutte le informazioni necessarie. Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro giovedì 19 novembre. Una volta inviata la mail di prenotazione le partecipanti riceveranno il modello di autorizzazione al consenso dei dati personali, da compilare e restituire firmato con le indicazioni sul pagamento.

– Quando le mamme si ascoltano (psicologa psicoterapeuta); perineo e respiro (ostetrica);

– Movimento e rilassamento (ostetrica), diventare papà: questione di pancia? (psicologa-psicoterapeuta; genitori in contatto (ostetrica e Infermiera Pediatrica);

– Il triangolo si.. l’avevamo considerato?! (psicologa psicoterapeuta), travaglio: come affrontarlo (ostetrica).

Sono, questi, i temi che saranno affrontati con l’equipe formata da psicologi, infermiere ed ostetriche, nel percorso incentrato su dialogo, confronto ed ascolto, nel corso degli appuntamenti che avranno una durata di circa due ore e che si terranno sulla piattaforma online Zoom.