Onco Med, test rapidi gratuiti ai malati oncologici e ad un familiare

Un altro piccolo grande progetto di Onco Med, lo studio medico oncologico multidisciplinare gratuito che ha sede nella città vecchia

COSENZA – L’Associazione Onco Med ha deciso di regalare due importanti iniziative per la lotta al Covid effettuando test gratuiti ai cittadini di Cosenza, dando precedenza ai malati oncologici e ad un componente dello stesso nucleo familiare. La modalità di accesso è il reddito basso, che non superi i 10mila euro annui.

“Abbiamo pensato – ha detto la presidente Francesca Caruso – di dare una mano in una situazione così drammatica come quella che stiamo vivendo. Molti purtroppo non possono permettersi i costi di un tampone nè aspettare i tempi degli operatori Asp già oberati da un lavoro sovrumano”.

Grazie anche all’aiuto di tanti cittadini, l’associazione sta acquistando i kit per i test sierologici e per i tamponi antigenici rapidi, esami effettuati ovviamente da personale sanitario specializzato seguendo tutte le normative di sicurezza anti Covid.