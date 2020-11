Cosenza, prendono servizio tre giovani dottoresse per il contact tracing

I nuovi medici fanno parte della selezione avviata dalla Protezione civile nazionale che prevede l’assunzione di 1.500 unità per il rinforzo della medicina territoriale impegnata nel contenimento dell’emergenza Covid 19

COSENZA – Alexia Azzinnaro, Alessia Mondelli e Giulia Costumato sono le tre giovanissime dottoresse che questa mattina hanno preso servizio all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, nella task force dedicata alla lotta al Coronavirus. Il loro ruolo sarà quello di tracciare i contagi. Le tre dottoresse, neo laureate, fanno parte di un gruppo di 48 medici che verranno utilizzati dalla Medicina territoriale per il contact tracing. Le tre unità mediche, saranno coordinate dal dirigente medico d.ssa Rossella Zucco, e verranno dislocate sul territorio provinciale dove si rileva maggiore necessità.

Si dicono pronte a dare il loro contributo e felici di poter lavorare e fornire tutto il supporto necessario alla loro terra. “Siamo orgogliose – dicono le dottoresse alla redazione di Quicosenza – di poter spendere le nostre conoscenze, apprese in anni di studio, e di metterle in campo in un momento così delicato per la nostra regione. Faremo del nostro meglio”.