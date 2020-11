Rimuovere la Panizzoli, Idm avvia una raccolta firme

Emilio De Bartolo, segretario provinciale Italia del Meridione, avvia una raccolta firme per rimuovere la dott.ssa Panizzoli da Commissario Azienda Ospedaliera Cosenza

COSENZA – Il presente atto ha la finalità di raccogliere le firme per rimuovere la dott.ssa Giuseppina Panizzoli nella sua funzione di Commissario dell’AO di Cosenza, ponendo l’attenzione su cosa la dott.ssa Giuseppina Panizzoli, ha prodotto a seguito del suo mandato: la stessa si insedia presso l’Azienda ospedaliera in data 10.09.2019 e con successivo decreto Commissariale n. 1409 del 16.10.2019 le vengono assegnati gli obiettivi relativi al suo incarico, a firma del sub-Commissario dott.ssa Maria Crocco. È quanto riportato in una nota a firma di Emilio De Bartolo, segretario provinciale Italia del Meridione.

“Tali obiettivi – prosegue la nota – rappresentano una vera e propria presa in giro, in quanto si tratta di obiettivi di gestione e non di programmazione, come avrebbero dovuto essere.

La valutazione della dott.ssa Panizzoli – dopo gli otto mesi di gestione, per come previsto dal “Decreto Calabria”, di cui quattro trascorsi in lockdown e due di assenze, per essere buoni e sommando tutti i periodi in cui non ha assicurato la sua presenza in azienda – veniva effettuata, su mandato della stessa Dott.ssa Crocco dall’Age.na.s. L’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Nazionali, per come si legge dal sito, è un Ente Pubblico non economico individuato dal Ministero della Salute per fornire un supporto tecnico-operativo alle politiche di governo dei servizi sanitari dello Stato e delle Regioni. Age.na.s, tra le altre funzioni, sviluppa un’azione di affiancamento alle Regioni che hanno sottoscritto un piano di rientro da deficit, di riequilibrio finanziario e riorganizzazione dei servizi. Tra le sue funzioni, quindi, non è individuata la valutazione dei Commissari Straordinari delle ASP e AO della Regione Calabria, compito affidato, invece, al Direttore del Dipartimento Tutela della Salute. La stessa dott.ssa Panizzoli ottiene, dunque, una valutazione positiva e la liquidazione di un premio di 50.000,00 €

La dottoressa Panizzoli ha prestato poca attenzione alle seguenti azioni:

• Mancato completamento dell’Ospedale Mariano Santo; il completamento avrebbe consentito di utilizzare i 120 posti letto come ospedale COVID.

• Mancato completamento del DEA; il completamento avrebbe consentito oggi al Pronto Soccorso di utilizzare i 20 posti letto previsti.

• Mancato completamento delle procedure di assunzione ordinarie; ultima procedura prova preselettiva OSS ad Aprile 2019, oggi indispensabile per l’assunzione del personale dedicato COVID.

• Mancato utilizzo Fondi COVID assegnati con nota n. 124025 dal Dipartimento Tutela della Salute di € 2.850.500,00 di cui utilizzati solo € 557.349,68.

• Mancato completamento del piano investimenti- tecnologie sanitarie- con rimessa di 10.000.000,00 € circa al Dipartimento Tutela della Salute.

• In 11 mesi di gestione si è registrato un crollo dei LEA e delle prestazioni Ambulatoriali ed Ospedalieri.

• Aumento della migrazione sanitaria verso strutture del Nord.

• Piano Emergenza COVID 19, DCA n. 91/2020 mai attivato.

Alla luce di quanto premesso, si chiede con forza la rimozione della dott.ssa Giuseppina Panizzoli quale Commissario dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza e l’individuazione di Commissari, preferibilmente residenti in Calabria, che abbiano competenza nella Gestione Sanitaria di Ospedali HUB e SPOKE; non Commissari con il trolley, insomma, che vengano nella nostra Regione per acquisire titoli (soprattutto chi è Dirigente in Lombardia all’assessorato allo Sport e Tempo Libero), invece di garantire assistenza”.