Cosenza, riunione in Comune con i vertici dell’esercito per l’ospedale militare

La riunione a Palazzo dei Bruzi questa mattina nel salone di rappresentanza con i vertici dell’esercito per l’ospedale da campo militare

COSENZA – Il sindaco Mario Occhiuto ha incontrato questa mattina il capo della protezione civile regionale, Fortunato Varone, l’assessore comunale Carmine Vizza e, per l’esercito italiano, il colonnello medico Alfonso Zizza direttore dell’ospedale militare di Messina, il comandante della caserma Settino di Cosenza, Massimo Scotti e la dirigente della protezione civile Antonella Rino. L’obiettivo è di arrivare in tempi brevi all’allestimento di un ospedale da campo per tentare di alleggerire l’afflusso di pazienti positivi in pronto soccorso. Seguirà all’incontro un sopralluogo per individuare l’area nella quale allestire l’ospedale da campo.