Cosenza, 30enne arrestato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Stamattina i carabinieri della stazione di Cosenza Principale hanno arrestato il giovane su disposizione di un mandato di arresto europeo

COSENZA – Sono andati a prenderlo questa mattina i carabinieri nella sua abitazione nel centro di Cosenza. Il trentenne iracheno era ristretto ai domiciliari a seguito di un arresto in flagranza avvenuto lo scorso luglio. Il provvedimento di oggi scaturisce da una richiesta di arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria francese, per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Il trentenne era stato fermato a Cosenza lo scorso mese di luglio durante un controllo alla circolazione stradale e poi arrestato per aver mostrato dei documenti falsi validi per l’espatrio. Anche in quell’occasione, per il giovane iracheno era stato disposto l’arresto e la detenzione in carcere, poi sostituita con il regime degli arresti domiciliari su richiesta della difesa. Ora il giovane iracheno si trova nel carcere di Cosenza in attesa di essere consegnato alle autorità francesi.