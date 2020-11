Pedopornografia, due arresti. Cosentino 41enne divulgava video con bambini e adulti

Due persone sono finite in manette in due distinte circostanze. A casa di uno degli arrestati foto raccapriccianti appese in camera da letto come fossero quadri. L’uomo di origine cosentina diffondeva riprese di minori in tenera età e rapporti sessuali con adulti

ROMA – Due arresti sono stati eseguiti dagli uomini della Polizia postale in due distine circostanze per la detenzione di numerosi video e foto ritraenti bambini che andavano da un’età da 0 a 14 anni. Il primo caso ha visto gli investigatori della Polizia postale di Roma sequestrare ben 1700 immagini e circa 400 video a sfondo pedopornografico ritrovati a casa di un romano di 42 anni. L’uomo aveva addirittura stampato alcune foto raccapriccianti e le teneva esposte in camera da letto come se fosse quadri. Il 42enne è stato portato nel carcere di Rebibbia.

Nel secondo caso è stato arrestato dagli uomini della Polizia postale di Roma, Reggio Calabria e Cosenza a seguito di complesse indagini un cosentino di 41 anni, domiciliato a Roma, che deteneva e, attraverso Internet, diffondeva riprese di minori in tenera età e rapporti sessuali con adulti. In tal caso sono state sequestrate 7500 immagini e oltre 640 file video di carattere pedopornografico. Il 41enne cosentino è stato portato nel carcere Mammagialla di Viterno.