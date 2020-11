Ospedale Cosenza, Panizzoli risponde all’ordinanza di Occhiuto sulle assunzioni

Il commissario dell’Azienda ospedaliera di Cosenza, Giuseppina Panizzoli ha risposto all’ordinanza del sindaco Mario Occhiuto che chiedeva l’assunzione immediata di personale sanitario

COSENZA – Sono venti i medici assunti attingendo dall’elenco di professionisti predisposto dalla regione Calabria e l’azienda ospedaliera inoltre, ha provveduto ad indire apposito avviso pubblico, in esito al quale sono pervenute numerose candidature e sono in corso ulteriori contrattualizzazioni. E’ quanto contenuto nella missiva con la quale il commissario Panizzoli ha risposto all’ordinanza contingible e urgente del sindaco Occhiuto.

Per quanto riguarda gli infermieri, “negli ultimi mesi sono stati assunti in ruolo 30 infermieri in aggiunta ai 60 precedentemente assunti, e sono state reclutate ulteriori 10 unità che entreranno in ruolo con decorrenza 1° gennaio 2021, ma che sono state già chiamate in servizio sin da subito a tempo determinato. Sono in corso di assunzione a tempo determinato su fondi covi d’ulteriori 30 unità”. In riferimento agli operatori socio sanitari, nella lettera è riportato, che è in corso l’assunzione di 40 unità a tempo determinato, sette tecnici di laboratorio, di cui due già assunti in ruolo a tempo indeterminato e altre cinque unità su fondi Covid a tempo determinato e tre tecnici di radiologia.

Infine, nella lettera a firma della Panizzoli si precisano le somme utilizzate dall’Azienda per l’emergenza sanitaria alla data del 31 ottobre, che ammontano a 2.850.500 euro assegnati dalla Regione Calabria così ripartiti: “1.327.691,48 euro per assunzioni a tempo determinato di vari profili professionali; 1.092 120,12 euro per corresponsione di competenze accessorie del personale dipendente impiegato nei reparti covid e la somma residua è in corso di utilizzo per assunzioni”.