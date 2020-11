La Provincia di Cosenza aderisce al Progetto dell’UPI “Province&Comuni”

Il progetto accompagnerà le Province, nei prossimi 36 mesi, in un percorso di riorganizzazione e accrescimento delle competenze del personale, mirato a rafforzare le capacità di programmazione, progettazione e realizzazione degli investimenti

COSENZA – Migliorare la capacità amministrativa delle Province, razionalizzare la spesa pubblica, favorire una strategia unitaria di sviluppo territoriale: sono questi gli obiettivi del progetto Province&Comuni, realizzato dall’UPI nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Governance Istituzionale 2014 -2020 promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con il coinvolgimento delle 76 Province italiane. Il progetto accompagnerà le Province, nei prossimi 36 mesi, in un percorso di riorganizzazione e accrescimento delle competenze del personale, mirato a rafforzare le capacità di programmazione, progettazione e realizzazione degli investimenti. Non solo rispetto alle proprie competenze, ma anche a supporto dei Comuni, in particolare attraverso la valorizzazione delle Stazioni Uniche Appaltanti, del Servizio Associato Politiche Europee e dei Servizi di innovazione, raccolta ed elaborazione dei dati.

«La Provincia di Cosenza – evidenzia il Presidente Franco Iacucci – da più tempo si è messa a disposizione dei Comuni offrendo l’assistenza dei propri Settori e dei propri tecnici per le esigenze istituzionali dei piccoli Enti che non hanno al proprio interno professionalità specifiche ed esperienze consolidate in materia ad esempio di appalti pubblici». Per il Presidente della Provincia, «l’esperienza ormai consolidata della SUA provinciale è un modello felice di questa sinergia, che intendiamo rafforzare e rendere più incisivo con la partecipazione al Progetto dell’UPI per il rilancio degli investimenti locali, che è la condizione necessaria per lo sviluppo economico e non solo delle nostre comunità».

«La Provincia come “Casa dei Comuni” è dal primo giorno del mio insediamento la finalità strategica dell’azione politica ed istituzionale di questo Ente: non un semplice slogan, ma una strategia di inclusione e partecipazione istituzionale nell’interesse della comunità provinciale», la chiosa di Franco Iacucci. Rilanciare gli investimenti, soprattutto quelli locali, è strategico per assicurare una ripresa strutturale del Paese che parta dai territori e in questo contesto il ruolo delle Province nel coordinamento e nella programmazione dello sviluppo locale è essenziale. Lo dimostra il fatto che ad ottobre 2020, nonostante il lockdown imposto dalla crisi sanitaria, gli investimenti delle Province sono aumentati del 14% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Questo progetto accompagnerà tutte le Province in un percorso di crescita e di acquisizione e rafforzamento delle competenze, consolidando questo ruolo e promuovendo la condivisione delle buone pratiche. Tra le azioni che saranno realizzate nei 36 mesi, lo sviluppo di modelli di servizi comuni che rispondano ad un’unica strategia nazionale, la formazione e l’accrescimento professionale del personale impegnato nelle Stazioni Uniche, nei Servizi Europa e Servizi di innovazione, la realizzazione di una piattaforma collaborativa informatica a supporto di tutte le Province che permetterà l’integrazione dei dati.