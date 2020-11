Ospedale di Cosenza, arrivano 8 medici e un nuovo reparto Covid

Dopo la protesta ieri mattina degli operatori del Pronto soccorso dell’Annunziata, una delegazione è stata ricevuta dal direttore sanitario

COSENZA – Si prendono finalmente le prime misure all’ospedale di Cosenza, dove già si prevede l’innesto di 8 nuovi medici e l’attivazione di un nuovo reparto Covid con venti posti letto in cui verranno trasferiti i pazienti in attesa al pronto soccorso. La risposta è arrivata a seguito del sit in promosso ieri mattina dagli operatori del pronto soccorso davanti la direzione dell’azienda ospedaliera.

Una delegazione ha incontrato il direttore sanitario dell’Annunziata Francesco Zinno, il quale ha comunicato l’assunzione con contestuale ingresso in servizio immediato di sei nuovi medici, reclutati attraverso la manifestazione di interesse più due che prenderanno servizio oggi. Per quanto riguarda i pazienti Covid, al quarto piano del padiglione principale dell’Annunziata, sarà adibito un reparto ad hoc, e già oggi saranno trasferiti i primi pazienti.