Vanno avanti i controlli dei carabinieri all’Annunziata e all’Asp. C’è un’indagine conoscitiva

Mentre la Procura di Cosenza ha aperto un’indagine conoscitiva, proseguono i controlli dei carabinieri. Tre i filoni d’inchiesta per accertare l’attuazione del piano Covid, la tempistica nel processare i tamponi molecolari e il costo di quelli privati

COSENZA – È ancora in corso e durerà per diversi giorni l’acquisizione di documenti effettuata da tre squadre composte da carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Cosenza e dal Nas di Cosenza, su delega del Procuratore della Repubblica che ha avviato un’indagine conoscitiva all’Asp di Cosenza e al laboratorio analisi dell’ospedale Annunziata. Sono tre i filoni d’inchiesta su cui la procura sta indagando. Il materiale acquisito sarà esaminato anche sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone sentite, con l’obiettivo di accertare i tempi con i quali vengono processati i tamponi molecolari, dopo la segnalazione di enormi ritardi. L’allarme era stato lanciato dalla stessa Asp di Cosenza che ha parlato di tempi lunghi, che arrivano anche fino a 10 giorni per processare un tampone, vista anche l’enorme molte di test che vengono eseguiti giornalmente e con l’unico laboratorio attrezzato per analizzarli che è quello dell’Annunziata. A giorni dovrebbe essere finalmente operativo il laboratorio a Rossano dove, giornalmente, si processeranno dai 300 ai 350 tamponi al giorno.

Il costo dei tamponi nei laboratori privati

Ma i militari stanno anche verificando la corretta adozione dei piani Covid da parte dell’Asp e dell’Azienda ospedaliera di Cosenza e ci sono anche accertamenti sui costi dei tamponi nei laboratori privati arrivati a costare anche 50 euro. Al termine delle attività saranno poi gli inquirenti a individuare eventuali reati penali.