Mamme davanti al Comune di Cosenza: “chiudere le scuole, prima la salute”

Nuova protesta questa mattina di un gruppo di mamme della città per chiedere la chiusura di tutte le attività didattiche in presenza sul territorio

COSENZA – Un gruppo di mamme è tornato a protestare questa mattina davanti Palazzo dei Bruzi per chiedere ancora una volta la chiusura degli istituti scolastici ancora aperti. Richiesta che in queste ore, è stata fatta anche dalla stessa Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, visto l’aumento del numero di contagi negli istituti scolastici. In altre città della regione sono stati molti i sindaci ad aver emanato le rispettive ordinanze di chiusura in via precauzionale.

E mentre in Prefettura a Cosenza si sta discutendo anche di questa richiesta nell’ambito di una riunione, una delegazione di mamme della città è tornata a farsi sentire sotto il Comune, scandendo slogan e chiedendo a gran voce al sindaco Mario Occhiuto, di procedere alla sospensione delle attività di didattica in presenza.

“La salute viene prima di ogni cosa – spiegano – e siamo consapevoli che la scuola è importante per i nostri figli, ma in questo momento, vista la preoccupazione, chiediamo che si possa procedere con la didattica a distanza per tutelare la loro salute ma anche quella delle famiglie”.

Foto di Francesco Greco